Wall Street cauta aspetta il Job Report

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue la seduta in leggero rialzo alla vigilia della pubblicazione dei dati sull’occupazione. Gli investitori sono preoccupati per la variante Delta e la conseguente reintroduzione di misure di contenimento in alcuni Paesi che, del resto, rischia di frenare la ripresa economica.

Sul fronte macroeconomico, dopo due settimane oltre quota 400mila, i nuovi sussidi di disoccupazione negli USA sono diminuiti a 364mila, sotto le attese degli analisti.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, che avanza a 34.586 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 4.311 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,35%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,2%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+2,31%), utilities (+1,29%) e materiali (+0,70%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+1,96%), Nike (+1,75%), Travelers Company (+1,28%) e American Express (+1,23%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Honeywell International, che continua la seduta con -7,13%.

Sessione nera per Walgreens Boots Alliance, che lascia sul tappeto una perdita del 5,15%.

Pensosa Wal-Mart, con un calo frazionale dello 0,87%.

Tentenna Goldman Sachs, con un modesto ribasso dello 0,86%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Discovery (+2,09%), Dish Network (+1,99%), Henry Schein (+1,99%) e Marriott International (+1,92%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Micron Technology, che ottiene -5,60%.

In caduta libera Applied Materials, che affonda del 3,15%.

Pesante Lam Research, che segna una discesa di ben -2,95 punti percentuali.

Seduta drammatica per KLA-Tencor, che crolla del 2,87%.