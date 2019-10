Wall Street brinda: disoccupazione ai minimi da 50 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street in vena di festeggiamenti dopo le statistiche sul mercato del lavoro di settembre, che hanno evidenziato una flessione del tasso di disoccupazione ma anche un rallentamento nella creazione dei posti di lavoro. Entusiasta il presidente americano Donald Trump, che in un tweet ha scritto: “Il tasso di disoccupazione al 3,5%, ai minimi da 50 anni. Wow America, lascia che il tuo presidente venga messo in stato di accusa (anche se non ha fatto nulla di sbagliato!)”.

Ottimista il presidente della Fed Jerome Powell, secondo il quale “l’economia americana è messa bene: è compito della Fed mantenerla così il più a lungo possibile”. Il numero uno della Banca centrale statunitense ha aggiunto che “la strategia e gli strumenti finora adottati dalla Fed sono stati e restano efficaci”. Riguardo ai rischi Powell ha detto: “Come altre economie avanzate l’economia USA in questa fase deve affrontare sfide di più lungo termine”.

Diffusa anche la bilancia commerciale, con il deficit in aumento nel mese di agosto.

La borsa newyorchese continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.460,43 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 in aumento dell’1%. Sale il Nasdaq 100 (+1,18%), come l’S&P 100 (1,1%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+1,35%), sanitario (+1,23%) e finanziario (+1,23%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+2,68%), Merck & Co (+2,33%), Visa (+1,91%) e Travelers Company (+1,71%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Skyworks Solutions (+3,62%), Dollar Tree (+2,98%) e Charter Communications (+2,62%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Align Technology, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.

Calo deciso per Ulta Beauty, che segna un -1,97%.

Sotto pressione Alexion Pharmaceuticals, con un forte ribasso dell’1,68%.

Soffre Ctrip.Com International Spon Each Rep, che evidenzia una perdita dell’1,33%.