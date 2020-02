Wall Street avvia un’altra giornata drammatica

editato in: da

(Teleborsa) – Si apre un’altra giornata di passione a Wall street, che avvia gli scambi in netto ribasso, a causa del panic selling che sta investendo le borse mondiali. Alla base di questo crollo ci sono ancora le incertezze per il Coronavirus, che stanno provocando una fuga dall’azionario all’obbligazionario. Ciò ha fatto crollare i rendimenti ai minimi da 10 anni a questa parte.

In questa situaizone sono stati quasi ignorati i dati macro di oggi, che evidenziano un PIL del 4° trimestre in crescita del 2,1% in linea con le attese, richieste di disoccupazione più pronunciate del previsto ed ordinativi di beni durevoli in calo, anche se sopra il consensus.

A New York, il Dow Jones ha aperto in calo dell’1,80%, continuando sulla scia ribassista avviata una settimana fa: male anche lo S&P-500 che crolla del 2,06% fino a 3.052,04 punti. Pessima performance per il Nasdaq 100 (-2,45%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-3,58%), informatica (-2,98%) e beni di consumo secondari (-2,39%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+0,93%) e Merck & Co (+0,74%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Walt Disney, che apre le contrattazioni a -3,47%.

Pesante DOW, che segna una discesa di ben -3,34 punti percentuali.

Seduta drammatica per Boeing, che crolla del 3,22%.

Sensibili perdite per Apple, in calo del 3,15%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Moderna (+18,07%), Gilead Sciences (+4,06%) e Viacom (+3,24%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Airlines, che avvia la seduta con -10,94%.

In apnea Discovery, che arretra del 9,22%.

Tonfo di Discovery, che mostra una caduta del 9,09%.

Lettera su Bed Bath & Beyond, che registra un importante calo del 6,93%.