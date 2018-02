Wall Street avvia la settimana in frazionale ribasso

(Teleborsa) – Dopo il lungo week end per la festività del del Presidents’ Day, Wall Street apre la prima giornata della settimana in rialzo, come preannunciato dai futures USA in retromarcia.

In una giornata priva di dati macro, il fronte corporate vede i conti di Wal Mart che sono stati in chiaroscuro, mentre Home Depot annuncia conti in salita che battono le attese.

Tra gli indici a stelle e strisce, il Dow Jones avvia la seduta con un leggero calo dello 0,39%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 9 di questo mese. Sulla stessa linea, lo S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.726,07 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,07%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Home Depot (+0,64%), grazie ai conti migliori delle attese, Intel (+1,38%), Exxon Mobil (+0,50%) e Walt Disney (+0,20%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Wal-Mart, che avvia la seduta con -8,78%.

Preda dei venditori Nike, con un decremento dell’1,39%.

Si concentrano le vendite su Procter & Gamble, che soffre un calo dell’1,02%.

Vendite su Verizon Communication, che registra un ribasso dell’1,50%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Xilinx (+2,68%), Analog Devices (+2,99%) e Nvidia (+2,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Shire, che continua la seduta con -4,04%.

Pesante Qualcomm, che segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.

Seduta drammatica per Dollar Tree, che crolla del 2,74%.

Seduta negativa per Ulta Beauty, che mostra una perdita dell’1,28%.