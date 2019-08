Wall Street avvia la seduta sugli scudi dopo dato PIL

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia la giornata nel segno più, dopo la conferma di una robusta crescita del PIL e sulle speranze di un vicino accordo con la cina sul commercio.

A New York, l’indice Dow Jones avanza a 26.315,31 punti; performance positiva per lo S&P-500, che apre la giornata in aumento dell’1,18% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,65%), come l’S&P 100 (1,2%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+1,69%), telecomunicazioni (+1,39%) e materiali (+1,39%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,12%), Caterpillar (+2,00%), Goldman Sachs (+1,98%) e Nike (+1,95%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nvidia (+3,50%), Western Digital (+3,46%), Cadence Design Systems (+3,25%) e Advanced Micro Devices (+3,02%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mercadolibre, che continua la seduta con -0,88%.