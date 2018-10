Wall Street avvia la seduta col segno più

editato in: da

(Teleborsa) – Inizio di settimana positivo per i principali indici USA, che avviano la seduta col segno più. Avanza dello 0,72% il Dow Jones, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.929,38 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,57%), come l’S&P 100 (0,61%).

Sul fronte macroeconomico USA, c’è attesa per il dato relativo al PMI manifatturiero. Dal fronte commerciale, è ufficiale l’accordo di revisione del NAFTA tra Stati Uniti, Canada e Messico chehanno dato ilvia libera all’USMCA (United States – Canada – Mexico Agreement).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+1,43%), materiali (+0,85%) e beni di consumo secondari (+0,64%).

In forte luce General Electric, che dopo aver annunciato un cambio al vertice,conLawrence Culp nominato nuovo CEO, avvia la seduta in forte rialzo salendo del 13,91%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+1,67%), United Technologies (+1,17%), Apple (+1,13%) e Boeing (+1,03%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel, che ottiene -0,91%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+13,79%), Hasbro (+1,79%) e Liberty Global (+1,74%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Applied Materials, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.

Si concentrano le vendite su Shire, che soffre un calo dell’1,22%.

Vendite su Incyte, che registra un ribasso dell’1,13%.

Seduta negativa per Wynn Resorts, che mostra una perdita dell’1,07%.