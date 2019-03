Wall Street avvia la seduta all’insegna della cautela

editato in: da

(Teleborsa) – L’incertezza continua a guidare le contrattazioni sulla Borsa di New York che, dopo aver chiuso in frazionale ribasso nella seduta di ieri, mantiene un trend leggermente inferiore alla parità anche nella nuova giornata.

A far muovere cautamente gli investitori è l’appuntamento con la Fed, previsto per le ore 19 italiane. Questa, dopo la due giorni di riunione del FOMC, svelerà se manterrà i tassi ai livelli attuali o se questi subiranno un rialzo per il prossimo trimestre.

Dunque, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 25.769,1 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo S&P-500, che retrocede a 2.825,17 punti mentre si attesta sui valori della vigilia il Nasdaq 100 (-0,09%); poco sotto la parità lo S&P 100 (-0,29%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore beni industriali, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si manifestano su United Health, che prosegue le contrattazioni a -1,27%.

Sotto pressione Goldman Sachs, con un forte ribasso dell’1,22%.

Soffre Caterpillar, che evidenzia una perdita dell’1,19%.

Giornata fiacca per Johnson & Johnson, che segna un calo dello 0,85%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Take Two Interactive Software (+1,81%), Advanced Micro Devices (+1,58%), Mylan (+1,15%) e Activision Blizzard (+0,99%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Twenty-First Century Fox, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.

Crolla Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, con una flessione del 2,45%.

Vendite a piene mani su FOX, che soffre un decremento del 2,15%.

Preda dei venditori Jd.Com Inc Spon Each Repr, con un decremento dell’1,81%.