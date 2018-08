Wall Street avvia la giornata senza slancio

editato in: da

(Teleborsa) – Inizio di seduta in lieve ribasso per Wall Street, con il Dow Jones, che apre in calo dello 0,06%. Incolore lo S&P-500, che apre a 2.856,05 punti (-0,12%). Sotto la parità anche il Nasdaq 100 (-0,17%), come l’S&P 100 (-0,11%).

Sul fronte macroeconomico USA,in calo le richieste di mutui settimanale, mentre si attende nel pomeriggio il dato sulle scorte di petrolio.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto utilities, che ha riportato una flessione di -0,86%.

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è United Health (+0,67%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Walt Disney, che cede l’1,43%.

Giornata fiacca per Apple, che segna un calo dello 0,88%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Mercadolibre (+1,17%), Qurate Retail (+1,00%) e Express Scripts (+0,85%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Mylan, che ha terminato le contrattazioni a -7,55%.

In caduta libera Regeneron Pharmaceuticals, che affonda del 3,45%.

Pesante The Kraft Heinz, che segna una discesa di ben -2,67 punti percentuali.

Apertura in calo per Tesla Motors, che segna un -1,87%, dopo che nella giornata di ieri il fondatore Elon Musk ha annunciato la volontà di valutare il delisting della società dal mercato azionario.