Wall Street avvia il 2018 con il piede giusto

(Teleborsa) – Prima seduta dell’anno all’insegna dell’ottimismo per la borsa di Wall Street, con gli investitori in cerca di nuovi spunti al rientro dai festeggiamenti per il 2018. L’anno che si è da poco concluso ha registrato la migliore performance annuale, per i tre indici, dal 2013.

Sul mercato forex, resta sotto pressione il dollaro, che continua a perdere terreno dopo il forte calo segnato lo scorso anno, consegnando un forte apprezzamento all’euro, che si attesta al record in tre anni circa.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,49%; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.683,29 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,48%), come l’S&P 100 (0,4%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Beni di consumo secondari (+0,67%), Materiali (+0,63%) e Industriale (+0,53%). Il settore Utilities, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+1,43%), General Electric (+1,20%), McDonald’s (+1,11%) e Caterpillar (+0,93%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Procter & Gamble, che continua la seduta con -0,55%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Paccar (+2,91%), Jd.Com (+2,70%), Netflix (+2,57%) e Ctrip.Com International (+2,29%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Wynn Resorts, che continua la seduta con -2,26%.

In rosso Sirius XM Radio, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,40%.

Spicca la prestazione negativa di Automatic Data Processing, che scende dell’1,14%.

Tentenna Monster Beverage, con un modesto ribasso dello 0,88%.