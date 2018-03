Wall Street avvia gli scambi in recupero

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in moderato rialzo, dopo la chiusura debole di ieri e le tensioni economiche e geopolitiche che hanno tenuto al palo i mercati per alcuni giorni. A sostenere il mercato contribuisce il dato sulle vendite al dettaglio, in recupero ed in linea con le attese (indice core).

Occhi puntati su Apple e Google, finite nel mirino delle autorità francesi per pratiche commerciali scorrette e la brutta conclusione della Qualcomm story (la cinese Broadcom ha deciso alla fine di ritirare la sua offerta dopo lo stop imposto da Trump).

A New York, il Dow Jones registra un rialzo dello 0,35% e lo S&P-500 avanza frazionalmente portandosi a 2.772,49 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,31%) e l’S&P 100 (0,3%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Utilities (+0,80%) e Telecomunicazioni (+0,46%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Johnson & Johnson (+0,97%), Cisco Systems (+0,78%), Microsoft (+0,77%) e Verizon Communication (+0,70%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Jd.Com (+1,78%), Asml Holding N.V. Represents (+1,76%), Shire (+1,75%) e Paypal Holdings (+1,36%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Take-Two Interactive Software, che segna un -3,51%.