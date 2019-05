Wall Street avvia gli scambi in frazionale rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Torna la calma a Wall Street che avvia le contrattazioni in moderato rialzo, scommettendo sulle chance di un accordo USA-Cina sul commercio.

A New York, l’indice Dow Jones, che avanza a 25.419,9 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 2.823,33 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,28%), come l’S&P 100 (0,4%). In luce i comparti energia (+0,72%), sanitario (+0,68%) e informatica (+0,66%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Coca Cola (+1,98%), Cisco Systems (+0,97%), Visa (+0,96%) e IBM (+0,87%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike, che continua la seduta con -0,56%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nxp Semiconductors N V (+3,05%), Asml Holding Nv Eur0.09 Ny (+2,27%), Autodesk (+1,77%) e Align Technology (+1,68%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Facebook, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.

Calo deciso per Ctrip.Com International Spon Each Rep, che segna un -1,21%.

Tentenna O’Reilly Automotive, che cede lo 0,93%.