Wall Street attesa poco mossa

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe riaprire le contrattazioni attorno alla parità, mostrando anche oggi una certa prudenza, per effetto della fiammata delle quotazioni petrolifere e per l’ondata delle trimestrali della Corporate America in agenda nei prossimi giorni.

Non sono in agenda particolari dati macro, laddove quelli più importanti sono relativi al mercato immobiliare (compravendite e prezzi).

Frattanto, il Future sul Dow Jones registra un moderato incremento dello 0,20% a 26.565 punti, mentre quello sullo S&P 500 è piatto (+0,05%) a 2.914 assieme a quello Nasdaq (+006%) a 7.741 punti.