Wall Street attesa intorno alla parità

(Teleborsa) – I futures sugli indici azionari statunitensi rimangono ai nastri di partenza facendo presagire un avvio senza slancio della borsa di Wall Street.

Dal fronte macro, l’unico dato in agenda sui prezzi alla produzione si è rivelato in salita come le attese.

L’attenzione degli investitori è focalizzata sulla Federal Reserve che in settimana svelerà le sue prossime mosse di politica monetaria.

Intanto torna l’allarme terrorismo a New York dove, ieri 11 dicembre c’è stata è stato l’ennesimo gesto che ha seminato il terrore nella Grande mela.

Il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,08%, quello sul Nasdaq cede lo 0,04%