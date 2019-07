Wall Street attesa incolore

editato in: da

(Teleborsa) – Mercati americano ingessati in attesa delle decisioni della Fed. Questa giornata potrebbe presentarsi come interlocutoria, in vista della riunione del FOMC, che questa settimana dovrebbe annunciare il primo taglio dei tassi da 10 anni a questa parte.

Si preannunciano così scambi perlopiù piatti, fatta eccezione per qualche trimestrale, che potrebbe muovere un po’ la borsa USA.

Il Future sul Dow Jones viaggia sulla parità (+0,06%) a 27.166, mentre quello sullo S&P 500 segna un +0,02% a 3.025,25 punti. Stessa impostazione per quello sul Nasdaq a 8.026,25 punti (+0,08%).