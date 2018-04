Wall Street attesa in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street attesa in ribasso, come anticipato dai future statunitensi, sulle rinnovate tensioni per la guerra commerciale tra USA e Cina.

Dal fronte macroeconomico si segnala, invece, la delusione del dato sul mercato del lavoro, che a marzo ha evidenziato un aumento degli occupati del settore non agricolo inferiore alle attese, con il tasso di disoccupazione stabile al 4,1% (+4% il consensus).

A mezz’ora dalla partenza della borsa americana, il future sul Dow Jones arretra dello 0,77% a 24.279 punti, quello sull’S&P cede lo 0,67% a 2.644 punti. Il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,72% a quota 6.552.