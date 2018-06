Wall Street attesa in ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Previsto in avvio al ribasso per la borsa di Wall Street, come suggerito dai futures sugli indici azionari che si mostrano sotto la linea di parità. A pesare le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con Trump che continua a minacciare non solo il Dragone ma anche l’Europa.

Dal fronte macro, peggiora oltre le attese l’attività economica nel Distretto Fed di Chicago nel mese di maggio, mentre fra poco si conosceranno i dati sulla vendita di case nuove e l’indice Fed di Dallas.

A meno di mezz’ora dall’apertura di Wall Street il fuures sull’S&P 500 perde lo 0,51%, mentre il futures Nasdaq lascia sul terreno lo 0,83%.