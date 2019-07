Wall Street attesa in ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia una giornata no per Wall Street, che oggi deve fare i conti con i risultati deludenti annunciati da alcune importanti società europee e con la cautela che precede la decisione della Fed. Frattanto, il dato sui redditi e spese personali è apparso positivo ed in linea con le attese.

Il Future sul Nasdaq segna infatti un calo dello 0,73% a 7.940,6 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,49% a 3.006,88 punti e quello sul Dow Jones lo 0,38% a 27.093,5 punti.

In USA, l’attenzione è puntata su Apple e AMD che annunceranno i risultati in chiusura del mercato.