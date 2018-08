editato in: da

(Teleborsa) – Si prospetta un’apertura in rialzo per la borsa di Wall Street, come anticipato dall’andamento dei Future USA, con il futures sullo S&P 500 che avanza dello 0,36% e quello sul Nasdaq 100 dello 0,47%.

Scarna l’agenda macro che ha visto rallentare l’attività economica nel Distretto Fed di Chicago mentre alle 16:30 verrà svelato il dato sull’indice Fed di Dallas di agosto.