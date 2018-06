Wall Street attesa in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Anticipazioni positive dai future sugli indici azionari statunitensi nonostante le tensioni commerciali. Dopo la chiusura negativa di Wall Street registrata ieri 31 maggio, si preannuncia un’opening bell intonata.

Dal fronte macro, riflettori puntati sulle statistiche del mercato del lavoro, che serviranno alla Fed per capire se è il momento giusto per alzare nuovamente il costo del denaro, dopo la mossa di marzo. Le attese sono per un tasso di disoccupazione fermo al 3,9%, con un numero di occupati non agricoli in aumento di 188 mila unità.

In calendario anche il PMI manifatturiero, le spese per costruzioni e l’ISM manifatturiero.

Tra i derivati statunitensi, quello sul Dow Jones sale dello 0,52%, quello sull’S&P500 segna un rialzo dello 0,46% mentre il future sul Nasdaq avanza dello 0,42%.