Wall Street attesa in frazionale rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Si prospetta un’avvio in rialzo per la borsa di Wall Street, come anticipato dall’andamento dei Future USA. Il derivato sullo S&P 500 guadagna lo 0,36% e quello sul Nasdaq 100 lo 0,56%.

Le “incertezze dovute al crescente protezionismo e alla volatilità mercati hanno guadagnato spazio” e in questo ambito “restano necessari stimoli significativi” come quelli già previsti, allo scopo di garantire la normalizzazione dell’inflazione. E’ l’avvertimento lanciato dl presidente della BCE Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo che ha mantenuto i tassi di interesse e confermato la fine del Quantitative Easing alla fine dell’anno.

Dal fronte macroeconomico, crescono i prezzi al consumo di agosto ma meno di quanto atteso. In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione.