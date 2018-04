Wall Street attesa in forte calo su ansie Cina

editato in: da

(Teleborsa) – E’ attesa un’altra apertura difficile per Wall Street, stando alle indicazioni che arrivano dai Future USA, che sconta no le preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina.

In un quadro decisamente pessimistico, a nulla riescono i dati macro positivi che stanno uscendo: quello di ADP sull’occupazione è risultato nettamente sopra le stime e conferma un forte miglioramento del mercato del lavoro USA.

Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,2279 USD (+0,07%) sopra i minimi della mattinata.

Frattanto, il future sul Dow Jones cede oltre il 2% a 23.471, mentre quello sullo S&P 500 arretra dell’1,59% a 2.572 punti e quello sul Nasdaq 100 dell’1,95% a 6.343 punti.