Wall Street attesa in calo

(Teleborsa) – La partenza di Wall Street è attesa in lieve calo, tra meno di un’ora, come segnalato dall’andamento debole dei futures sugli indici statunitensi.

La piazza americana così come il sentiment degli investitori restano ostaggio delle future decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, ma anche dell’incertezza per l’esito delle elezioni USA.

La banca centrale americana ha confermato le aspettative degli economisti, preannunciando un nuovo aumento dei tassi a dicembre, dopo le elezioni presidenziali USA che si terranno l’8 novembre. Queste rappresentano infatti l’unico elemento di incertezza in un quadro positivo per l’economia a stelle e strisce.

Non ci sono dati macro attesi per oggi mentre prosegue la stagione delle trimestrali che finora hanno dipinto un quadro a tinte fosche. Alcune big hanno già diffuso i loro risultati, dopo la chiusura di Wall Street, ieri sera. Si tratta di Microsoft che ha annunciato conti oltre attese e PayPal numeri in salita nel terzo trimestre. Attesi oggi i risultati di McDonald’s e Whirlpool.