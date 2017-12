Wall Street attesa con il segno più

(Teleborsa) – Attesa una partenza positiva per la borsa di Wall Street, come anticipano i future USA che sono in lieve rialzo.

Il Future sul Nasdaq segnala un guadagno dello 0,27%. Stessa variazione positiva per lo S&P 500.

Dal fronte macro, peggiora l’indice manifatturiero Empire State di New York, che a dicembre passa a 18 punti dai 19,4 del mese di novembre, mentre fra poco si conoscerà il dato su la produzione industriale.

Intanto si riaccendono i riflettori sulla riforma fiscale USA che rimane in bilico.