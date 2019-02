Wall Street attesa ancora in avanti

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street è attesa nuovamente in rialzo, sull’onda dell’ottimismo per le trattative sul commercio che si stanno conducendo in Cina.

In chiaroscuro il dato sull’inflazione, che è rimasta ferma per il terzo mese consecutivo, ma mostra un tasso di crescita annuale dell’1,6% ai minimi da un anno e mezzo. Un dato che sembrerebbe confermare il rallentamento dell’economia.

Frattanto, il Future sul Dow Jones segnala un incremento dello 0,25% a 25.509 punti, menrtre quello sullo S&P 500 indica una crescita del sottostante dello 0,34% a 2.754. Meglio il derivato sul Nasdaq che recupera lo 0,52% a 7.055 punti.