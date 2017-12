Wall Street attesa a due colori

(Teleborsa) – Attesa una partenza a due velocità per Wall Street. Dopo il via libera alla riforma fiscale di Trump, gli USA rimangono con il fiato sospeso per l’incubo “shutdown “.

Domani 8 dicembre si esauriranno formalmente i finanziamenti al Governo USA e se i legislatori non troveranno la quadra sulla legge di bilancio scatterà il famigerato provvedimento di chiusura dei servizi ritenuti non essenziali.

Dal fronte macro, scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione, mentre diminuiscono i licenziamenti a novembre, proseguendo il movimento di ridimensionamento avviato dopo l’estate.

Il future sull’S&P lima dello 0,05%. In salita il Nasdaq che avanza dello 0,18%.