Wall Street apre tonica su scommesse taglio tassi

(Teleborsa) – Wall Street apre la seduta in rialzo, scommettendo su nuovi stimoli della Fed. L’attenzione dle mercato è già puntata sul meeting di Jackson Hole della prossima settimana, per confermare la probabilità di un nuovo taglio dei tassi USA a settembre. A New York, l’indice Dow Jones è partito con un guadagno dello 0,59%; sulla stessa linea S&P-500, che sale rispetto alla vigilia, arrivando a 2.870,5 punti. Tonico il Nasdaq 100 (+0,99%), grazie all’ottimo andamento dei titoli tecnologici dopo i risultati sopra attese di Nvidia.

informatica (+1,17%), beni industriali (+1,09%) e finanziario (+0,90%) sono i comparti migliori sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+1,71%), Intel (+1,51%), JP Morgan (+1,35%) e Caterpillar (+1,33%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nvidia (+7,36%), Micron Technology (+2,94%), Mylan (+2,70%) e Biomarin Pharmaceutical (+2,52%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Applied Materials, che continua la seduta con -5,20%.