Wall Street apre sottotono, focus sui retail

(Teleborsa) – Esordio fiacco per Wall Street, che apre in leggero ribasso le contrattazioni odierne, risentendo delle incertezze relative alle trattative USA-Cina sul commercio e di un diffuso malumore degli operatori. C’è da dire che il mercato americano risente anche di qualche presa di profitto dopo aver toccato nuovi record.

Scarna l’agenda macroeconomica: il dato sulle richieste settimanali di mutuo, in calo, sarà seguito solo dalle statistiche dell’EIA sulle scorte settimanali di greggio.

Sul fronte societario va segnalato ancora il settore retail alle prese con i bilanci: delude Urban Outfitters mentre sorprende in positivo la catena Lowe’s.

A New York, l’indice Dow Jones si attesta a 27.872 punti (-0,22%); sulla stessa linea lo S&P-500, che si posiziona a 3.115 punti (-0,16%). In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,28%). Forte nervosismo e perdite generalizzate sin tutti i settori dell’S&P 500 , in particolare nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione dello 0,51%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck & Co (+0,83%), Boeing (+0,78%) e Nike (+0,52%).

Fra i più forti ribassi si segnala Home Depot, che apre la seduta con -0,97%.

Pensosa DOW, con un calo frazionale dello 0,73%.

Tentenna Walgreens Boots Alliance, con un modesto ribasso dello 0,72%.

Giornata fiacca per United Health, che segna un calo dello 0,69%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+1,56%), Symantec (+1,45%), SBA Communications (+1,41%) e Electronic Arts (+1,10%).

Le più forti vendite su Analog Devices, che segna un -2,48%.

Soffre Broadcom, che evidenzia una perdita dell’1,24%.

Preda dei venditori Bed Bath & Beyond, con un decremento dell’1,23%.

Si concentrano le vendite su Micron Technology, che soffre un calo dell’1,12%.