Wall Street apre sotto il segno della debolezza

(Teleborsa) – Avvio in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,59%, mentre, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500 che cede lo 0,26%. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,08%).

Mentre continua la earning seasons,con Netflix che, ieri a mercati chiusi, ha annunciato i conti dal fronte macro, c’è stato un calo a settembre sia dell’apertura dei cantieri che dei permessi edilizidi settembre. Fra poco si conoscerà il dato sulle le scorte petrolio settimanali.

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari (-0,53%) e informatica (-0,46%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Johnson & Johnson (+1%), McDonald’s (+0,89%). I più forti ribassi, invece, si abbattono su IBM, che ha aperto la seduta a -6,73%. Lettera su Home Depot che registra un importante calo del 2,84%. In rosso United Health che evidenzia un ribasso dell’1,13%. Contrazione moderata per Microsoft, che soffre un calo dello 0,52%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, gli investitori festeggiano i conti sdi Netflix (+7,97%). American Airlines (+4,13%), Lam Research (+2,95%) e Asml Holding N.V. Represents (+2,21%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Jd.Com, che apre le contrattazioni a -2,17%. In calo Activision Blizzard, con un ribasso dell’1,13%. Crolla Expedia, con una flessione dell’1,53%. Apre in negativo Netease che scende dell’1,31%.