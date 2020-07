Wall Street apre poco mossa

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio poco mosso per la Borsa di New York, che viene trainata dal buon andamento dei titoli tecnologici. Pochi temi per la giornata, fatta accezione per alcuni dati macro, fra cui la fiducia consumatori dell’Università del Michigan in uscita fra poco. Il Dow Jones si attesta a 26.321 punti, mentre l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.255 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,86%); come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,49%).

Beni di consumo secondari (+1,52%), informatica (+0,67%) e utilities (+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -1,20%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+5,04%), Merck & Co (+2,90%) e Walgreens Boots Alliance (+0,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Chevron, che ottiene -3,74%.

Calo deciso per Caterpillar, che segna un -1,59%.

Sotto pressione JP Morgan, con un forte ribasso dell’1,33%.

Sostanzialmente debole Microsoft, che registra una flessione dello 0,97%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Facebook (+7,20%), Apple (+5,04%), Amazon (+4,08%) e Charter Communications (+3,25%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Alphabet, che continua la seduta con -4,22%.

Lettera su Alphabet, che registra un importante calo del 3,74%.

Affonda Xilinx, con un ribasso del 3,61%.

Crolla Tripadvisor, con una flessione del 3,23%.