Wall Street apre la seduta senza slancio

(Teleborsa) – La Borsa di New York apre la seduta con timidi guadagni. In lieve aumento a Wall Street il Dow Jones che sale dello 0,25% a 24.800,85 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si posiziona a 2.725,85 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,25%); sulla parità lo S&P 100 (+0,15%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Telecomunicazioni (+1,73%), Sanitario (+0,73%) e Beni di consumo primario (+0,48%). Il settore Information Technology, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, Verizon Communication (+2,97%), Johnson & Johnson (+1,24%), Procter & Gamble (+1,22%) e Merck & Co (+1,18%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Regeneron Pharmaceuticals (+3,05%), Biogen (+1,94%), Gilead Sciences (+1,51%) e Celgene (+1,41%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Symantec, che inizia una seduta drammatica a -35,06%.

Seduta in ribasso per Nvidia, che crolla del 2,56%, calo deciso per Activision Blizzard, che segna un -1,32%. Sotto pressione Wynn Resorts, con un ribasso dell’1,07%.

Sul fronte macroeconomico USA, dopo l’inflazione sotto le attesedi ieri 10 maggio, si sono mostratiin crescita i prezzi import/export, mentre c’è attesa per l’indice sulla fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan alle ore 16 odierne.