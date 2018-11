Wall Street apre in rosso nel giorno del Black Friday

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York riapre i battenti dopo il Thanksgiving Day e avvia le contrattazioni segnando variazioni negative. Previsti volumi di scambio ridotti: oggi la seduta terminerà in anticipo per il Black Friday, alle 13 ora locale (le 19 in Italia) invece che al solito orario delle 16 (le 22 in Italia).

Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre si registra un’ottima performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa e risulta l’unico indice positivo, grazie al rimbalzo riuscito del settore bancario.

Dal fronte macroeconomico USA si attende il PMI servizi e manifatturiero.

A Wall Street il Dow Jones apre la seduta con un leggero calo dello 0,44%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo lo S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.638,79 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,02%); in calo lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,44%.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-3,05%) con il petrolio ai minimi del 2018, materiali (-1,19%) e finanziario (-0,89%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è United Technologies (+2,7%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron, che inizia la seduta con -3,07%.

Exxon Mobil avanza dello 0,82%.

Sotto pressione Goldman Sachs, con un forte ribasso dell’1,44%.

Sostenuta Dowdupont, con un discreto guadagno dell’1,06%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Nvidia (+2,77%), Micron Technology (+2,58%), American Airlines (+2,37%) e Monster Beverage (+1,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Jd.Com, che ottiene -4,52%.

Vendite a piene mani su Netease, che soffre un decremento del 2,92%.

Pessima performance per Tesla Motors, che registra un ribasso del 2,00%.

Soffre Starbucks, che evidenzia una perdita dell’1,72%.