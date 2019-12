Wall Street apre in rosso l’ultima seduta del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi in ribasso, cedendo a qualche presa di profitto nell’ultima seduta del 2019. I mercati saranno chiusi domani per il ponte di capodanno. Trascurati i temi dlela giornata in gran parte positivi, come le indiscrezioni che parlano di una vicina firma dell’accordo per i dazi.

A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende dello 0,38% a 28.535,91 punti; in lieve calo lo S&P-500, che apre la giornata sotto la parità a 3.225,19 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-0,87%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,06%), telecomunicazioni (-0,82%) e beni di consumo secondari (-0,58%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+0,67%), Exxon Mobil (+0,59%) e Walgreens Boots Alliance (+0,56%).

La peggiore performance si registra su Microsoft, che segna un -0,98%.

Giornata fiacca per Home Depot, che segna un calo dello 0,95%.

Piccola perdita per Apple, che scambia con un -0,94%.

Tentenna Visa, che cede lo 0,87%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Viacom (+3,24%), Symantec (+1,45%). dal lato opposto Tesla Motors, che riporta un -3,48%, ed Altera, con un ribasso del 2,40%.