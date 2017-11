Wall Street apre in rialzo. Nuovo record per l’indice Dow Jones

(Teleborsa) – Partenza positiva per la borsa americana, dopo che il tasso di disoccupazione in USA ha raggiunto il livello più basso da dicembre 2000. Questo dato potrebbe aprire la porta ad un prossimo rialzo del costo del denaro da parte della Fed, dopo il nulla di fatto di mercoledì scorso.

Intanto ieri il presidente americano, Donald Trump, ha scelto Jerome Powell come nuovo numero della Banca Centrale americana. Inoltre è stato alzato finalmente il velo sull’attesissima riforma fiscale statunitense tanto caldeggiata da Trump.

In linea con le attese la bilancia commerciale. Tra le altre grandezze macroeconomiche più importanti, si attende dagli Stati Uniti la diffusione del dato di PMI servizi, prevista questo pomeriggio alle 14:45, che secondo le stime sarà di 55,9 punti. In lista anche il PMI composito. Alle 15:00 di questo pomeriggio verrà distribuito il dato ISM non manifatturiero degli Stati Uniti (58,5 punti nelle stime degli esperti).

Nuovo record in avvio per l’indice Dow Jones che avanza dello 0,13%. Rimane ai nastri di partenza l’S&P-500, a 2.581,33 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,39%); pressoché invariato lo S&P 100 (+0,11%).

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto Information Technology, grazie all’ottima trimestrale di Apple, che si porta in cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, con un guadagno del 3,21%. Bene Du Pont de Nemours (+1,63%), Travelers Company (+0,89%) e Cisco Systems (+0,58%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che avvia la seduta con un -0,58%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Mercadolibre (+12,82%), Dentsply Sirona (+4,87%) e Citrix Systems (+2,60%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Charter Communications, che cede l’1,35%. Scivola Discovery Communications, con un netto svantaggio dell’1,05%. Dimessa Dish Network, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.