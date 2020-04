Wall Street apre in rialzo grazie a nuova ventata ottimismo

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio positivo per Wall Street, che avvia gli scambi in deciso rialzo, grazie ad un ritorno di ottimismo per una veloce soluzione della crisi economico-sanitaria, a dispetto degli evidenti impatti che già sta avendo sull’economia globale.

A New York, l’indice Dow Jones mostra una plusvalenza dell’1,17%; performance positiva anche per lo S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,01%), come l’S&P 100 (0,9%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,06%), beni industriali (+1,28%) e informatica (+1,26%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+6,05%), Chevron (+3,23%), Goldman Sachs (+2,47%) e Exxon Mobil (+2,33%).

La peggiore è United Technologies, che scivola del 5,72%.

Sottotono Walgreens Boots Alliance che mostra una limatura dello 0,65%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Bed Bath & Beyond (+11,25%), American Airlines (+5,87%), Marriott International (+4,13%) e Applied Materials (+3,78%). In lettera Baidu con un -5,38%.