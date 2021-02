Wall Street apre in moderato rialzo nonostante sussidi

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio cautamente positivo per Wall Street, a dispetto dei dati sulla disoccupazione, che sono risultati un po’ deludenti. Ad alimentare l’ottimismo degli operatori concorre ancora il piano di stimoli fiscali che ha già portato il mercato americano su nuovi record.

Operatori in fermento anche per le novità sul fronte dell’M&A: le azioni di Pinterest sono aumentate di oltre il 7% nel trading pre-market dopo che è emerso che Microsoft avrebbe tentato di acquisirla negli ultimi mesi.

A New York, l’indice Dow Jones si attesta a 31.460 punti, mentre è in lieve aumento l’S&P-500 che si porta a 3.923 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,52%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,34%).

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto informatica. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,20%.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Visa (+1,19%), Cisco Systems (+0,87%), Coca Cola (+0,83%) e Procter & Gamble (+0,70%).

La peggiore è Exxon Mobil, che cede l’1%.

Piccola perdita per Walgreens Boots Alliance, che scambia con un -0,58%.

Tentenna Chevron, che cede lo 0,54%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+4,52%), Micron Technology (+3,88%), Applied Materials (+3,76%) e Bed Bath & Beyond (+3,38%).

Fra i più forti ribassi si segnala Cerner, che continua la seduta con -2,09%.

Vendite su Moderna, che registra un ribasso dell’1,44%.

Seduta negativa per American Airlines, che mostra una perdita dell’1,09%.

Sotto pressione Akamai Technologies, che accusa un calo dell’1,09%.

(Foto: David Vives / Pixabay)