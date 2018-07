Wall Street apre in linea con la parità

editato in: da

(Teleborsa) – Apertura all’insegna della cautela per la Borsa di New York. A Wall Street, il Dow Jones è sostanzialmente stabile (+0,04%) e si posiziona su 25.043,48 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500 (+0,06%), che apre a 2.803,27 punti. Lieve aumento per il Nasdaq 100 (+0,16%), come l’S&P 100 (+0,11%).

In evidenzia sul fronte geopolitico il vertice in corso ad Helsinki, in Finlandia, tra il presidente USA Donald Trump ed il Capo di Stato russo Vladimir Putin. Al centro del summit le posizioni dei due Paesi sulle varie questioni internazionali, mentre l’occhio dei marcati si concentra anche sui rapporti commerciali tra i due Paesi.

Dal fronte macroeconomico, lieve peggioramento (in linea con le attese) per l’Empire State Index di New York e le vendite al dettaglio USA. Si attende il dato sulle vendite dell’industria.

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore Finanziario. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Energia (-0,67%) e Beni di consumo primario (-0,41%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+1,65%), JP Morgan (+1,24%), Boeing (+0,88%) e Goldman Sachs (+0,59%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Exxon Mobil, che ottiene -0,78%.

Tentenna United Health, con un modesto ribasso dello 0,46%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, J.B. Hunt Transport Serv (+3,45%), Netflix (+0,98%) e Comcast (+0,88%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Hasbro, che ottiene -2,25% e Tesla Motors (-2,19%).

Sotto pressione Starbucks, con un forte ribasso dell’1,56%.

Preda dei venditori Twenty-First Century Fox, con un decremento dell’1,18%.