Wall Street apre in leggero ribasso

(Teleborsa) – Esordio sottotono per Wall Street, che avvia gli scambi in moderato ribasso, risentendo di qualche presa di profitto dopo i guadagni archiviati nei giorni scorsi. Il mercato scommette ancora sull’arrivo di nuovi stimoli da parte delle banche centrali, specie dopo la mossa espansiva della banca centrale cinese, mentre il focus è sul simposio di Jackson Hole che inizierà venerdì.

A New York, l’indice Dow Jones scambia con un calo dello 0,32%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata giovedì scorso; si posiziona sotto la parità anche lo S&P-500, che retrocede a 2.908,23 punti. Debole il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,49%, come l’S&P 100 (-0,5%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,01%), materiali (-1,00%) e finanziario (-0,93%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Home Depot (+3,68%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intel, che apre la seduta con -1,44%.

Si concentrano le vendite su Walt Disney, che soffre un calo dell’1,26%.

Vendite su Chevron, che registra un ribasso dell’1,04%.

Giornata fiacca per Goldman Sachs, che segna un calo dell’1,01%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Baidu (+8,14%), Mylan (+1,67%) e Idexx Laboratories (+0,53%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Advanced Micro Devices, che avvia le contrattazioni a -3,11%.

Vendite a piene mani su Netflix, che soffre un decremento del 2,84%.

Pessima performance per Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che registra un ribasso del 2,83%.

Seduta negativa per Micron Technology, che mostra una perdita dell’1,64%.