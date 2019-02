Wall Street apre in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza negativa per la borsa americana, sui timori di un rallentamento dell’economia globale e sulle rinnovate tensioni commerciali tra USA e Cina. Secondo indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a vietare apparecchiature di telecomunicazione cinesi dalle reti wireless degli Stati Uniti.

Vuota l’agenda macroeconomica.

L’indice Dow Jones avvia la seduta con un leggero calo dello 0,49%: l’indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 2.693,26 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,77%), come l’S&P 100 (-0,6%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-0,70%), beni di consumo secondari (-0,63%) e beni industriali (-0,45%).

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. I più forti ribassi si verificano su 3M -1,35%.

Spicca la prestazione negativa di Dowdupont, che scende dell’1,07%.

Boeing scende dell’1,02%.

Calo deciso per Apple, che segna un -0,94%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Electronic Arts (+6,15%), Expedia (+2,13%), Hasbro (+1,22%) e Booking Holdings (+0,81%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mercadolibre -3,34%.

In caduta libera Micron Technology, che affonda del 2,97%.

Pesante Western Digital, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.

Seduta drammatica per NetApp, che crolla del 2,66%.