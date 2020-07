Wall Street apre in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, che avvia gli scambi in rosso, in risposta al generale clima di incertezza ed in vista della due giorni della Fed: il FOMC annuncerà domani le sue decisioni (atteso un nulla di fatto), l’outlook più pessimista e la guidance, che dovrebbe confermare una politica accomodante.

A New York, il Dow Jones apre la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento debole e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.230 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,67%); come pure, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,27%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore utilities. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali (-1,18%) e informatica (-0,62%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+1,86%), Walgreens Boots Alliance (+1,34%), Merck & Co (+0,99%) e Visa (+0,87%).

La pegiore è 3M, che scivola del 3,76%.

Soffre McDonald’s, che evidenzia una perdita dell’1,68%.

Preda dei venditori Raytheon Technologies, con un decremento dell’1,42%.

Si concentrano le vendite su Cisco Systems, che soffre un calo dell’1,12%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Mylan (+2,22%), Wynn Resorts (+1,43%), American Airlines (+1,23%) e Mattel (+1,22%).

Fra i più sacrificati Nxp Semiconductors N V, che registra un -3,04%, e Xilinx, che scivola del 2,01%.