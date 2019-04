Wall Street apre in frazionale ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, in attesa di sviluppi sulle trattative commerciali tra USA e Cina. L’indice Dow Jones registra in avvio un leggero calo dello 0,67%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,36%, scambiando a 2.882,45 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,34%); guadagni frazionali per lo S&P 100 (+0,33%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-1,16%) e sanitario (-0,56%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Procter & Gamble (+0,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing -4,13%. United Technologies scende dell’1,68%. Pensosa United Health, con un calo frazionale dello 0,90%. Tentenna American Express, con un modesto ribasso dello 0,72%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Symantec (+3,98%), Wynn Resorts (+2,13%), Tesla Motors (+1,38%) e Booking Holdings (+0,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Electronic Arts -3,08%. Sessione nera per Henry Schein, che lascia sul tappeto una perdita del 2,97%. In caduta libera Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che affonda del 2,80%. Pesante Biomarin Pharmaceutical, che segna una discesa di ben -2,77 punti percentuali.