Wall Street apre in frazionale ribasso

(Teleborsa) – Wall Street apre in rosso mentre gli investitori hanno gli occhi puntati sui colloqui tra Cina e Stati Uniti in vista dell’elaborazione del “memorandum of Understanding” che dovrebbe aiutare i due paesi ad uscire fuori dalla guerra commerciale entro il 1 Marzo.

A traghettare la borsa americana verso il ribasso, la pubblicazione dei deludenti dati macroeconomici. Numeri pessimi quelli della Philly Fed sul settore manifatturiero che, calando a -4,1 punti, registra il dato peggiore da Maggio 2016. Nota parzialmente positiva la regala l’indice che monitora ladisoccupazione Usa che registra un calo di 23.000 unità rispetto alla settimana precedente

A New York il Dow Jones avvia la seduta in leggero calo dello 0,24% mentre è una giornata da dimenticare per tutte le sue Blue Chips che mostrano una performance negativa. In lieve calo si attestano anche l’ S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.776,27 punti, il Nasdaq 100 (-0,33%) e l’S&P 100 (-0,3%).

Forte nervosismo invece si registra nell’S&P 500 che subisce perdite generalizzate su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-0,65%), telecomunicazioni (-0,55%) e utilities (-0,45%).

Le più forti vendite si manifestano su Johnson & Johnson, che prosegue le contrattazioni a -1,28% ma sono sostanzialmente deboli anche Nike, che registra una flessione dello 0,97%, United Technologies , con un decremento dello 0,82% e Walt Disney , che soffre una contrazione moderata dello 0,60%

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano American Airlines (+1,08%), Micron Technology (+0,72%), Workday (+0,69%) e United Continental Holdings (+0,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che continua la seduta con -4,87%.

In caduta libera Biogen, che affonda del 2,84%, Synopsys che scende dell’1,78% e Jd.Com Inc Spon Each Repr, che segna un -1,5%.