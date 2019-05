Wall Street apre in forte ribasso su timori per dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre le contrattazioni in pesante ribasso, allineandosi agli altri mercati mondiali, scivolati dopo che il Presidente Trump ha annunciato l’avvio di nuovi dazi da venerdì prossimo sui prodotti cinesi. A poco sono servite le rassicurazioni di Pechino su un nuovo round di negoziati mercoledì.

A New York, l’indice Dow Jones sta lasciando sul parterre l’1,43%; sulla stessa linea lo S&P-500, che retrocede a 2.906,57 punti, ritracciando dell’1,33%. Pessimo il Nasdaq 100 (-1,67%). Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica (-1,91%), beni industriali (-1,82%) e materiali (-1,65%).

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Chevron (+0,68%).

La peggiore è Dowdupont, che segna un -2,92%.

Sessione nera per Apple, che lascia sul tappeto una perdita del 2,83% dopo l’avvio di una nuova indagine in Ue.

In caduta libera Nike, che affonda del 2,73%.

Pesante Boeing, che segna una discesa di ben -2,68 punti percentuali, in scia all’esito deludente dei nuovi test sul 737 MAX.