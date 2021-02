Wall Street apre in calo su dati negativi del mercato del lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,73% sul Dow Jones, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 perde lo 0,73%, continuando la seduta a 3.903 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,94%); come pure, in rosso l’S&P 100 (-0,83%).

A pesare sono le vendite sui titoli tecnologici, ma anche l’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, che ha disatteso le attese degli analisti, che si aspettavano un calo.

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,20%), informatica (-0,91%) e telecomunicazioni (-0,86%).

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.

I più forti ribassi si verificano su Wal-Mart, che continua la seduta con -5,67%.

In rosso Apple, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,19%.

Spicca la prestazione negativa di Boeing, che scende dell’1,13%.

Chevron scende dell’1,10%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Seagate Technology (+2,34%), Micron Technology (+2,17%), Discovery (+1,22%) e Twenty-First Century Fox (+1,13%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Baidu, che continua la seduta con -4,16%.

Pessima performance per Illumina, che registra un ribasso del 2,52%.

Sessione nera per Nxp Semiconductors N V, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.

In caduta libera Autodesk, che affonda del 2,18%.