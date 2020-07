Wall Street apre gli scambi poco mossa

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi a piccoli passi, senza sbilanciarsi, in attesa della conclusione del FOMC stasera. Il Dow Jones consolida sui 26.379 punti, mentre risulta in lieve aumento l’S&P-500, che si porta a 3.232 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,7%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,3%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+0,77%), informatica (+0,62%) e beni industriali (+0,60%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+1,04%), Apple (+0,86%), American Express (+0,69%) e DOW (+0,63%).

La peggiore è Raytheon Technologies, che avvia le contrattazioni a -1,25%.

Piccola perdita per Walgreens Boots Alliance, che scambia con un -0,98%.

Tentenna Boeing, che cede lo 0,85%.

Sostanzialmente debole Pfizer, che registra una flessione dello 0,81%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, C.H.Robinson (+9,00%), Starbucks (+4,21%), Expeditors Intern Of Washington (+3,78%) e Nxp Semiconductors N V (+2,58%).

Fra i più forti ribassi Seagate Technology, che avvia la seduta con -8,50%.

Crolla Automatic Data Processing, con una flessione del 4,97%.

Vendite a piene mani su Akamai Technologies, che soffre un decremento del 4,37%.

Pessima performance per Ebay, che registra un ribasso del 3,53%.