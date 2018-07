Wall Street apre con lievi ribassi

(Teleborsa) –

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

(-0,16%) e si attesta a 25.039,93 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che avvia la giornata a 2.800,3 punti.

Tengono banco le dure parole espresse dal presidente americano Trump verso il leader iraniano Rouhani, che vanno ad aggiungere un nuovo capitolo alle tensioni tra i due Paesi sulla questione degli armamenti nucleari. Il capo di stato USA ha “avvisato” il suo omologo iraniano, intimandogli di “fare attenzione” a non rivolgere ulteriori “minacce agli Stati Uniti per non sbire conseguenze mai viste prima”.

Dal fronte macroeconomico, oltre le attese l’indice CFNAI della Fed di Chiacago, mentre si attendono i dati sulle vendite delle case.

Segno rosso per tutti i titoli della Galassia Agnelli quotati a New York. Dopo il cambio ai vertici societari dovuti al forzato addio di Sergio Marchionne (in condizioni di salute disperate), in maggiore sofferenza c’è il titolo Ferrari che perde il 5,09%. Male anche FCA (-2,87%) e CNH Industrial (-1,36%).

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori produttivi.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+0,63%) e Exxon Mobil (+0,51%). Le peggiori performance, invece, si registrano su 3M, che ottiene -0,84%.

Sostanzialmente debole General Electric, che registra una flessione dello 0,76%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, in forte luce Hasbro (+7,70%). Su anche Jd.Com (+1,68%), Cintas (+1,17%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tesla Motors, che prosegue le contrattazioni a -6,02%.

Sensibili perdite per Micron Technology, in calo del 4,80%.

Sotto pressione Lam Research, con un forte ribasso dell’3,23%.