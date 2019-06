Wall Street apre bene galvanizzata dagli aiuti promessi dalla Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia le contrattazioni su buoni livelli, galvanizzata dalla scommessa di possibili tagli dei tassi da parte della Fed, confermata ieri dal Presidente Jerome Powell. Questo mood sta condizionando il mercato che quindi ha letto positivamente il debole dato sugli occupati.

A new York, l’indice Dow Jones sale dello 0,51% a 25.460,28 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata lunedì scorso; scatto in avanti anche per lo S&P-500, che arriva a 2.816,39 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,87%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,43%), sanitario (+0,71%) e beni industriali (+0,59%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+2,35%), Microsoft (+1,69%), Cisco Systems (+1,52%) e Nike (+1,19%).

Le più forti vendite su Dowdupont, che apre le contrattazioni a -2,12%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Apple (+2,35%), Workday (+2,11%), Tesla Motors (+2,08%) e Cadence Design Systems (+1,95%).

la peggiore è Skyworks Solutions, che segna un -1,46%.

Soffre Baidu, che evidenzia una perdita dell’1,30%.

Fiacca Mylan, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.

Discesa modesta per Western Digital, che cede un piccolo -0,7%.