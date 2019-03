Wall Street apre all’insegna della prudenza

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia la giornata in moderato rialzo, a dispetto delle ansie relative alla situazione economica, che va peggiorando, come confermato dall’indice CFNAI. Con un’agenda macro scarna, la cautela degli operatori prevale. Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.549,5 punt (+0,17%)i; sulla stessa linea lo S&P-500, che rimane a 2.803,23 punti (+0,08%). Stessa impostazione per il Nasdaq 100, a 7.334,66 (+0,15%)).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto finanziario.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+1,07%), Goldman Sachs (+1,06%), Caterpillar (+0,78%) e JP Morgan (+0,70%). La peggiori performance di oggi è per McDonald’s, che segna un -0,89%. Discesa modesta per Johnson & Johnson, che cede un piccolo -0,64%. Pensosa Exxon Mobil, con un calo frazionale dello 0,61%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Advanced Micro Devices (+1,25%), Vertex Pharmaceuticals (+1,13%), Monster Beverage (+1,01%) e Biogen (+0,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tesla Motors, che continua la seduta con -3,35%.

Vendite su Analog Devices, che registra un ribasso dell’1,83%.

Seduta negativa per Facebook, che mostra una perdita dell’1,06%.

Sotto pressione Xilinx, che accusa un calo dell’1,03%.