Wall Street apre all’insegna della cautela

(Teleborsa) – Apertura in linea con i livelli della vigilia per Wall Street. La Borsa di New York inizia la seduta riportando guadagni moderati, con il Dow Jones che segna una variazione positiva dello 0,14%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo S&P-500, che inizia la giornata a 2.787,34 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,29%), così come lo S&P 100 (+0,21%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+0,56%) e Walt Disney Company (+0,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Health, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tesla Motors (+2,12%), Ctrip.Com International (+2,01%), Netease (+2,33%) e Dollar Tree (+1,82%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology, che prosegue le contrattazioni a -2,07%.

Calo deciso per American Airlines, che segna un -1,58%.

Sul fronte macroeconomico, inflazione stabile ed in linea con le attesenegli USA.