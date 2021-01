Wall Street apre al ribasso per preoccupazione su piano Biden

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.835 punti. A preoccupare gli investitori è l’ambizioso piano per il rilancio dell’economia di Joe Biden, per alcuni troppo consistente e per altri difficile da far digerire ai Repubblicani.

In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,34%); con analoga direzione, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,4%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,69%), materiali (-0,94%) e beni di consumo secondari (-0,77%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+1,69%), Microsoft (+1,11%), Wal-Mart (+1,01%) e Johnson & Johnson (+0,87%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM, che continua la seduta con -10,12%.

Tonfo di Intel, che mostra una caduta del 4,67%.

Sotto pressione Exxon Mobil, con un forte ribasso dell’1,75%.

Soffre Walgreens Boots Alliance, che evidenzia una perdita dell’1,72%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Xilinx (+4,24%), Baidu (+2,23%), Applied Materials (+1,52%) e Regeneron Pharmaceuticals (+1,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Seagate Technology, che ottiene -5,85%.

Lettera su Intel, che registra un importante calo del 4,67%.

Affonda Wynn Resorts, con un ribasso del 3,77%.

Crolla Western Digital, con una flessione del 3,66%.