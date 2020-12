Wall Street apre al rialzo spinta dalla ratifica del pacchetto di aiuti all’economia

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York apre in aumento dopo che Donald Trump ha firmato il maxi pacchetto di stimoli all’economia americana da 900 miliardi di dollari. Il Dow Jones è in rialzo dello 0,58%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.729 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+0,72%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+0,76%).

Informatica (+0,93%), materiali (+0,86%) e beni di consumo secondari (+0,75%) in buona luce sul listino S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+2,24%), Walt Disney (+1,61%), DOW (+1,10%) e McDonald’s (+1,03%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -0,60%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano American Airlines (+3,34%), Tesla Motors (+2,63%), Tripadvisor (+2,31%) e Apple (+2,24%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna, che continua la seduta con -3,74%.